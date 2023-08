ASCOLI Prima uscita dei bianconeri contro il Verona, una sconfitta subita contro una squadra di categoria superiore che ci può stare. La squadra è ancora in fase di rodaggio e nonostante ciò ha disputato un buon primo tempo a punirla un errore difensivo. È tornato al gol Francesco Forte anche se su calcio di rigore.

Nella ripresa i bianconeri sono andati un po’ in difficoltà. Ma tutto sommato l’Ascoli, se non ci fossero stati errori difensivi, probabilmente non sarebbe uscita sconfitta dal Bentegodi. Il tecnico William Viali al termine del match è apparso soddisfatto della prova dei suoi anche se ha evidenziato il fatto che i gol subiti potevano essere evitati, anche se la squadra ha saputo reagire.



Le parole di Viali



Ma vediamo cosa ha detto il tecnico bianconero: «Subire gol subito avrebbe potuto condizionarci, invece la squadra ha continuato a fare la sua partita, in equilibrio, costruendo anche molto. Sotto questo punto di vista sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, per il coraggio con cui hanno giocato, con cui hanno aggredito il Verona nella propria metà campo, anche in fase di possesso abbiamo mosso bene la palla». Sui gol subiti: «La cosa che ha condizionato la partita è che abbiamo preso tutti i gol nei minuti sbagliati, nei primi istanti della partita, all’ultimo minuto del primo tempo, quando avevamo in mano la gara dopo il pareggio, e al 1’ del secondo tempo. Abbiamo subìto gol un po’ strani, commettendo errori che non dovevamo fare e andavano evitati».

Prima vera uscita dei bianconeri, prima gara dove contava vincere ma.... «Era la prima partita vera che giochiamo in questo precampionato, la squadra l’ha disputata con idee, coraggio, aggressività e grande spirito di iniziativa in fase di possesso, costruendo più di un’occasione contro una squadra complicata, di categoria superiore, ma alla fine è stato un match abbastanza equilibrato».



La squadra



I bianconeri riprenderanno gli allenamenti questo pomeriggio alle ore 17.30 tutti al Picchio Village per iniziare a preparare il primo match di campionato col Cosenza, in programma al “Marulla” sabato 19 agosto, alle 20.30. Da oggi quindi si comincia a pensare al nuovo campionato di Serie B. L’Ascoli si preparerà per la trasferta di Cosenza non facile ma la squadra dovrà farsi trovare pronta, i punti contano eccome. Il tecnico non disporrà del difensore centrale Aljaz Tavcar che, come noto, mancherà dai campi da calcio per qualche mese. Non dovrebbe esserci neppure Federico Dionisi alle prese con una tendinite ma in uscita, come non ci sarà Mirko Eramo che è ormai fuori dal progetto tecnico. In forse la presenza del portiere Emiliano Viviano, assente a Verona perché non ancora nella migliore condizione. Il giocatore non ha svolto la preparazione visto che era svincolato.

Al Bentegodi ha esordito il nuovo attaccante bianconero Pablo Rodriguez giunto all’Ascoli solo la scorsa settimana. Il giocatore spagnolo ha giocato solo nei minuti finali e anche bene. A Cosenza potrebbe esordire dal primo minuto al fianco di Francesco Forte. La trasferta di Cosenza è la prima delle due consecutive, la seconda sarà al Bragia di Modena. Viali dovrà rivedere qualcosa nel reparto arretrato di e le cose, contro il Verona, non hanno funzionato come avrebbero dovuto. La sfida con gli scaligeri è archiviata, quello che conta adesso è solo il campionato.