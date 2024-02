Ascoli-Sudtirol, punti che valgono doppio in chiave salvezza: il via alle 16,15

ASCOLI - Di quelle partite che contano. Ed anche parecchio. La 23^ giornata del campionato di serie B si chiude con il match delle 16,15 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca" con la sfida che mette di fronte Ascoli e Sudtirol.

Una sfida importantissima in ottica salvezza che vede di fronte due squadre separate da appena due punti in classifica, vogliose di conquistare punti preziosi per staccare la zona playout dopo che ieri il Lecco ha perso in casa con la Cremonese identico risultato per la Ternana (0-1) con il Como mentre lo Spezia ha pareggiato in casa con il Catanzaro (1-1) mentre la Feralpi Salò in extremis ha agguantato il pari a Reggio Emilia (1-1).

A dirigere la gara sarà l’arbitro Davide Di Marco della sezione di Ciampino, che sostituisce Daniele Perenzoni. Gli assistenti saranno Bercigli e Belsanti, il IV uomo Catanzaro. Var e Avar assegnati a Meraviglia e Abisso.

LA CLASSIFICA

Parma 48, Cremonese 44, Como 42, Venezia 41, Palermo 39, Cittadella 36, Catanzaro 35, Brescia, Modena 32, Reggiana 29, Cosenza 28, Pisa, Sampdoria, Bari 27, Sudtirol 24*, Ascoli 22*, Ternana, Feralpisalò, Spezia 21, Lecco 20.

* Una partita in meno