Blitz dei tifosi al campo di allenamento dell'Ascoli, squadra sotto accusa

ASCOLI - Blitz dei tifosi bianconeri all'allenamento dei calciatori dell'Ascoli al Picchio Village dopo la brutta sconfitta di Trapani maturata nonostante la superiorità numerica per quasi un tempo. Una delegazione di tifosi ha chiesto alla squadra maggiore impegno e più attaccamento alla maglia specie nelle gare in trasferte dove l'Ascoli ha raccolto ben otto sconfitte. Ieri sera era stato il patron Massimo Pulcinelli a chiedere alla tifoseria bianconera di essere più vicina alla squadra in questo delicato momento del capitano dove l'Ascoli è uscita dalla zona playoff.





