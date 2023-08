Ascoli, morto Carletto Mazzone: aveva 86 anni. Calcio in lutto

ASCOLI - Piange il calcio marchigiano, piange il calcio italiano. Piange il calcio. Perchè Carlo Mazzone morto oggi ad 86 anni nella sua Ascoli era un simbolo del calcio. Non solo quello di ieri ma anche quello di oggi tanto forte era la sua capacità di analizzare, capire, vedere.

Conosciuto come Sor Carletto o Sor Magara, Carlo Mazzone era il detentore di record di panchine in serie A: 792 quelle ufficiali, 797 considerando anche i cinque spareggi. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno, e nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.

Ore intense per il calcio marchigiano

Marche, Marche e ancora Marche anche se quella di oggi è una notizia triste, notizia piane di dolore e di lacrime.

Ore piene: prima le dimissioni del più marchigiano dei marchigiani, Roberto Mancini che ha rassegnato le dimissioni - sorprendendo in tanti - da allenatore della Nazionale azzurra e proprio ieri la scelta come suo successo caduta su Luciano Spalletti che nella sua lunga ed avvincente carriera ha allenato anche l'Ancona, poche ore fa la più triste delle notizie, la scomparsa di Carletto Mazzone.