ANCONA Avanti adagio. La trattativa che potrebbe portare Alessio Di Massimo (96) al Gubbio è in fase interlocutoria. Questo non vuol dire che sia tramontata, anzi la società umbra è intenzionata a puntare forte sul fantasista abruzzese.



L’affare Di Massimo



Il tecnico del Gubbio Piero Braglia ha individuato in Alessio Di Massimo il calciatore giusto per sostituire Arena, appena ceduto al Pisa. Di Massimo è ritenuto l’uomo giusto per accendere la manovra offensiva della sua squadra. Il giocatore a fronte alla possibilità di ottenere un prolungamento del contratto sarebbe dell’idea di accettare la corte del Gubbio, a condizione però che siano soddisfatte le richieste economiche che il suo procuratore ha presentato alla dirigenza umbra. L’attaccante guadagna una cifra importante per la categoria, ben oltre i parametri del Gubbio. Una parte della differenza nelle intenzioni degli umbri dovrebbe essere colmata dall’Ancona, che però da questo orecchio non ci sente. Quindi la posizione di Micciola è di non ostacolare la trattativa fra il Gubbio e Alessio Di Massimo ma a condizione che le parti trovino l’accordo economico fra di loro.



L’attacco



L’eventuale partenza di Di Massimo aprirebbe un vuoto notevole nel reparto offensivo. L’attaccante nello scorso campionato ha realizzato 10 reti in 29 presenze, più la rete messa a segno nella sfida playoff di Lecco. Nonostante un banale infortunio che lo ha costretto a saltare diverse partite nella fase centrale della stagione, con i suoi 6 assist aggiunti ai gol messi a segno, ha offerto un contributo notevole all’attacco biancorosso. La sua cessione andrebbe adeguatamente bilanciata dall’arrivo di un profilo di almeno di pari livello. La partenza di Luca Lombardi (02) ed Andrea Mattioli (01), ai quali l’Ancona vorrebbe offrire la possibilità di andare in prestito in piazze dove potrebbero trovare più spazio, libererebbe due caselle in attacco. Una sarebbe coperta dall’arrivo di Antonio Energe (00) l’attaccante ex Carrarese sul quale Micciola ha già un’opzione. Per lui a Carrara 59 presenze e 10 reti nell’ultimo biennio; la società marmifera gli ha offerto un rinnovo che Energe ha rifiutato convinto dalla possibilità di approdare ad Ancona. Ma Francesco Micciola sa bene che non basterebbe l’arrivo di Energe.

Il diesse si sta muovendo sotto traccia per mettere a segno un altro colpo. Fra i vari profili monitorati è spuntato quello di Carlos Embalo (94) del Cittadella, un esterno offensivo con una lunga esperienza in Serie B vissuta fra Cosenza, Palermo, Brescia, Carpi e Lecce. Al suo attivo anche 12 presenze in serie A con i rosanero siciliani nella stagione 2016-17 e un biennio all’Eupen nella massima serie belga. Un jolly offensivo nazionale della Guinea Bissau ma con passaporto portoghese, 180 cm per 75 kg, capace di interpretare anche il ruolo di trequartista.



La difesa

Ancora in sospeso la posizione di Simone De Santis (93) che ha ricevuto un’offerta biennale dalla Recanatese. Il difensore è ancora in fase di riflessione, consapevole che nel progetto tecnico dell’Ancona non sarebbe una prima scelta. Anzi, rischia di ritrovarsi ai margini della rosa. In entrata resta viva la pista di Eyob Zambataro (98) del Lecco ed è spuntata anche la candidatura di Francesco Corsinelli (97) esterno destro più di spinta che di contenimento con 31 presenze all’attivo nel Gubbio lo scorso anno