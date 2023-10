ANCONA «Tutte le scelte fatte sono arrivate in sinergia con il direttore sportivo Francesco Micciola e il mister Marco Donadel, che godono della nostra fiducia». Parole da supervisore dell’area tecnica e da membro del Cda, i suoi nuovi ruoli nell’organigramma dopo il riassetto societario estivo che lo ha coinvolto direttamente. Roberto Ripa è tornato a parlare, lo ha fatto pochissimo in passato anche in veste di amministratore delegato (figura ora ricoperta, unicamente, da Roberta Nocelli), per affrontare alcuni temi della stretta attualità biancorossa. Alcuni, appunto, perché nella nota emessa ieri dal club in determinati ambiti si è scelto di glissare laddove la stampa aveva chiesto - attraverso domande inviate alla società visto che non c’è stata alcuna conferenza - un chiarimento (il budget a disposizione per la prima squadra e i rapporti tra le varie anime societarie, ndr).

La rivoluzione estiva

Quest’estate non doveva esserci rivoluzione, perlomeno secondo quanto riferito lo scorso anno. Invece, dal mercato sono arrivati ben sedici nuovi giocatori in una rosa da 23 elementi. Considerando che tre sono i portieri, parliamo di una percentuale molto consistente. Ma Ripa non è di questo avviso: «Rivoluzione estiva? Non parlerei con questi termini, anche in considerazione del gruppo base che è stato confermato. Basta analizzare le formazioni dall’inizio del campionato fino a quella di ieri dove per esempio c’erano 5 interpreti della compagine dello scorso anno. I cambiamenti più incisivi erano stati fatti un anno fa, non in occasione della sessione estiva di questa stagione, l’ossatura non è stata stravolta. Questa è una squadra che ha delle grandi potenzialità e sono sicuro che le dimostrerà perché abbiamo calciatori che stanno crescendo di partita in partita».

Un calcio sostenibile

La mancanza di esperienza nel roster, in termini anagrafici, è stata giustificata con la volontà di proporre un calcio sostenibile. Lecito, ci mancherebbe, ma in generale il calcio sostenibile si può proporre anche con età maggiori o comunque mixate all’interno della rosa: «Nella rosa, ci sono giovani importanti scelti dopo attente valutazioni e con coerenza. Se parliamo di fare un calcio sostenibile dobbiamo saper lavorare coi giovani ed avere il coraggio di puntarci. Si allenano stabilmente con la prima squadra alcuni ragazzi che poi il sabato giocano con la Primavera. Mi auguro davvero che possano avere nel tempo l’opportunità di esordire. La squadra può difettare in esperienza, ma i ragazzi possiedono capacità e voglia di emergere che deve essere la nostra forza. Fa parte del percorso che abbiamo deciso di intraprendere, ricordandoci sempre della programmazione e degli obiettivi prefissati».

Obiettivo playoff

A proposito di obiettivi, finalmente, il tema emerge in modo dichiarato: «A parità di giornate, oggi abbiamo gli stessi punti del torneo scorso. I numeri non sono gli stessi per le reti subite e i gol fatti, ma siamo sempre in linea. Ritengo che ci manchino dei punti, mi viene in mente la partita con la Juventus Next Gen e quella di ieri sera. Cercheremo di raggiungere i playoff provando ad agguantare la migliore posizione di classifica per poi provare a giocarcela. Il club, grazie ai sacrifici economici del Presidente Tiong, ha fatto e continuerà a fare gli investimenti programmati. Abbiamo già detto che questo è un anno in cui il club continuerà ad operare per trovare una sua stabilità e un proprio consolidamento. Domenica a Carrara ci aspetta una partita tosta, su un campo difficile. Troveremo una compagine forte, sarà una battaglia».

Il derby con la Vis

Non manca una battuta su Ancona-Vis (3-3) di domenica, gara compromessa anche dai tanti errori commessi dai dorici: «Dispiace per il pareggio, specialmente per come è arrivato. Eravamo riusciti a ribaltarla, poi, per un episodio, la Vis è riuscita a pareggiare».