ANCONA Che sarebbero state ore intense per quel che concerne il mercato c’era da aspettarselo. L’Ancona, in questo senso, non delude le attese ed è pronta già in giornata a ufficializzare due operazioni in uscita. Si tratta degli attaccanti Luca Lombardi (‘02) e Federico Moretti (‘94) prossimi a vestire entrambi la maglia del Brindisi (anche se su Moretti, in extremis, si segnala un tentativo del Foggia), girone C di Lega Pro. Per i due, che erano in scadenza a giugno 2024, si prospetta un contratto biennale con i pugliesi.



Due situazioni diverse



Due situazioni profondamente diverse. Lombardi, approdato dall’Empoli all’ombra del Conero, non ha mai convinto del tutto fornendo prestazioni opache nonostante le tante chance avute. Ha dalla sua la giovane età e la possibilità di riscattarsi in una piazza completamente diversa da quella dorica. Moretti merita più di una riflessione. Insieme a Vitali (secondo portiere) e D’Eramo (fuori lista), era l’unico reduce del gruppo storico che nel 2021 iniziò l’avventura anconetana della famiglia Canil. Anzi, Moretti dell’ex Matelica poi divenuto Ancona è stato uno dei principali protagonisti in riferimento alla storica promozione in Serie C. E sempre Moretti, non più lontano del 7 agosto scorso, aveva dichiarato esplicitamente - interpellato su alcune voci che lo accostavano al San Benedetto Calcio - di voler rimanere ad Ancona a tutti i costi. Poi cosa è accaduto? Scelte tecniche, gerarchie offensive, rapporti “professionali” probabilmente mai decollati tra allenatore e giocatore. La punta abruzzese non lascia un ricordo indelebile della sua esperienza nel capoluogo: prove discontinue, infortuni e espulsioni gratuite nel suo bagaglio. Ma l’impressione è che non abbia mai mostrato, se non a sprazzi, tutto il potenziale di cui dispone. Il campo darà le risposte. Intanto l’Ancona libera due slot per le entrate. Ma forse potrebbero esserci più caselle a disposizione.



Pro Vercelli su Camigliano



L’imminente trasferimento di Lombardi e Moretti, probabilmente, manterrà ad Ancona Mirco Petrella (‘93), un altro dei potenziali partente. Chi invece, tra questi, potrebbe ugualmente salutare è il difensore Agostino Camigliano (‘94) da tempo al centro di svariati intrecci di mercato. L’ultima società ad aver preso informazioni su di lui, dopo Foggia e Potenza, sarebbe stata la Pro Vercelli (girone A Lega Pro). A differenza delle precedenti, questa volta le sensazioni sono positive sul buon esito della trattativa con l’esperto marcatore milanese che accetterebbe la destinazione. Dovesse partire anche lui, il direttore sportivo Francesco Micciola andrebbe forte su un altro esterno di destra visto che Barnabà (‘01) verrebbe “scalato” come marcatore difensivo. Ci sono due nomi noti in cima al taccuino: il solito Bright Gyamfi (‘96) del Potenza (che sarebbe già arrivato qualora Camigliano avesse dato il proprio assenso alla cessione in Basilicata) e il classe ‘99 dell’Avellino Agostino Rizzo.



Perfezionate le prime due cessioni si potrà procedere con le entrate. Vestiranno il biancorosso un centravanti di grande fisicità che il club avrebbe già individuato nel girone A di Serie C e una mezzala capace di ricoprire anche il ruolo di trequartista all’occorrenza. Da qui alla chiusura della sessione estiva del 1 settembre (ore 20) c’è ancora da macinare.

Peppe Gallozzi