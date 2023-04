​Ancona-Rimini, viabilità ancora modificata: ecco come cambia il traffico per il match di sabato

ANCONA- Prosegue la marcia di avvicinamento ad Ancona-Rimini di domani (sabato 15 aprile) alle 17.30 al Del Conero. In attesa di capire come si presenterà sul campo la nuova Ancona di Marco Donadel, ci sono importanti variazioni del traffico per il pubblico che sarà presente al Del Conero. Da Rimini attesi circa 200 sostenitori che si muoveranno prevalentemente in treno.

Le disposizioni

Il Comune ha reso noto sui propri social le modifiche alla viabilità per la giornata di domani in seguito alla riunione del Gos per l'ordine pubblico:

"A partire dalle 15.30 e fino al deflusso di tutti i tifosi spettatori al termine dell'incontro, la viabilità subirà alcune modifiche dovute a motivi di ordine pubblico:

-per i tifosi locali l'accesso allo stadio Del Conero è dal cimitero delle Tavernelle proseguendo per strada provinciale Cameranense;

- l'accesso da via Filonzi sarà chiuso per il passaggio dei tifosi ospiti; per i tifosi locali che provengono da sud, l'accesso sarà interrotto all'altezza dell'arco degli Angeli. Per raggiungere lo stadio sarà possibile transitare per Varano e raggiungere la strada provinciale Cameranense;

- non sarà consentito il parcheggio nei pressi del forno Stacchiotti in zona passo Varano. Il sottopasso della stazione sarà presidiato e interdetto e l'accesso sarà consentito solo ai possessori di regolare biglietto del treno"