Chi prende fiato e chi va in crisi totale: Rimini-Ancona è una sfida-bivio

RIMINI - Non se la passa bene l'Ancona ma va ancora peggio il Rimini. Sfida strana, anzi stranissima quella del "Neri" (il via alle ore 18,30) con la posta in palio pesante tanto per biancorossi di Donadel quanto per i romagnoli perchè per entrambe è vietato commettere altri errori. Oltre 400 i tifosi al seguito dell'Ancona.



Donadel nella rifinitura di ieri ha mischiato le carte per non dare vantaggi agli avversari. In ogni caso, nel 3-5-2 che sembrerebbe riconfermato (potrebbe variare, in 3-4-2-1, solo in relazione alla presenza di Energe dal 1’) avanti a Perucchini dovrebbero agire Marenco, Cella e Dutu. Basso e Martina esterni di centrocampo con Paolucci e Nador a supportare Gatto in cabina di regia. Più basse le quotazioni di Clemente, Gavioli e Saco. In attacco le certezze si chiamano Spagnoli e Cioffi: armi affidabili e imprevedibili per tentare di uscire da un momento di estrema delicatezza.