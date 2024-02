Ancona, si ferma Pellizzari. I dorici si cautelano con l'esperto Pasini: firma fino al 30 giugno

ANCONA A causa dell’infortunio di Pellizzari, che rimarrà ai box per diverso tempo per un problema al piede, l’Ancona si cautela e pesca dal mercato degli svincolati. Dopo aver vagliato gli attaccanti senza contratto – ma senza aver trovato un profilo adatto alle esigenze biancorosse -, il direttore sportivo Francesco Micciola utilizza il suo ultimo slot a disposizione per contrattualizzare il centrale Nicola Pasini (’91).

LEGGI ANCHE: Benvenuti a Karlssonlandia: 10 gol (con la doppietta al Pescara) in 11 partite. Ecco chi è l'attaccante islandese della Vis che giocava nell'Ajax con De Ligt

L'esperto difensore

Si tratta di un esperto difensore, cresciuto nel vivaio del Milan e con più di cinquanta presenze in Serie B e più di duecento in C.

Dopo sei anni al Vicenza, di cui è stato capitano, ha rescisso con il club veneto il 1° febbraio, dopo essere stato out nella prima metà di stagione per via di un’aggressiva pubalgia. Ora, però, il problema è alle spalle e il nativo di Chiavenna è pronto per una nuova avventura. Questo pomeriggio Pasini si sottoporrà alle visite mediche di rito: se non ci saranno intoppi, arriverà la firma sul contratto che lo legherà alla compagine dorica fino al 30 giugno 2024.