Nuovo record regionale indoor a Padova in 9’26”38 per Eleonora Vandi

Parte con il piede giusto la stagione di Eleonora Vandi. La pesarese dell’Atletica Avis Macerata ha migliorato il record regionale assoluto nei 3000 metri indoor, correndo in 9’26”38 sulla pista di Padova. Un primato demolito di oltre dieci secondi, rispetto al tempo realizzato nello scorso inverno dalla compagna di club Ilaria Sabbatini agli Assoluti di Ancona con 9’36”76. Altrettanto ampio il progresso sul limite personale, che era di 9’36”81 ottenuto all’aperto nel 2018 a Trento. Ora la doppia figlia d’arte del mezzofondo marchigiano detiene ben cinque primati regionali: l’ultimo si aggiunge a quelli di 800 e 1500 metri, sia in sala che outdoor su entrambe le distanze. A 25 anni ancora da compiere, in bacheca ha già un titolo tricolore assoluto conquistato nella passata stagione sui 1500 a Modena e la maglia azzurra indossata ai Mondiali di Doha nel 2019 quando ha partecipato sugli 800 alla rassegna iridata.

