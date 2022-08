Tamberi, ci si mette anche il Covid. Lo sfogo dell'atleta: «Stanchezza e dolori, mi spaventa l'idea di gareggiare»

Non è un periodo fortunato per Gimbo Tamberi che ha iniziato il conto alla rovescia per gli Europei. Mancano due settimane ed il campione olimpico di salto in alto, marchigiano doc, ha raccontato su Instagram quello che gli è capitato. «Mi avete sentito poco in questi giorni perché tornato dall'America ho avuto l'ennesima sfortuna di questo 2022... il giorno dopo essere atterrato sono risultato positivo al Covid e questa volta mi ha messo ko!».

Contagiato dal Covid per due volte

L'atleta marchigiano era già stato contagiato dal virus in piena pandemia: era marzo 2021, subito dopo i campionati europeei Indoor di Torun e in quell'occasione aveva lanciato un appello a favore della vaccinazione. Tamberi è negativo da qualche giorno ed ha iniziato a riallenarsi «ma sto facendo una fatica enorme. Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l'idea di dover affrontare delle gare tra meno di una settimana.... Incrocio le dita e tengo duro, come sempre... ma in questo 2022 sembra veramente non ne voglia andar giusta una! -14 giorni agli europei, forse forse c'è ancora tempo!»