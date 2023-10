Ancona, Energe e il sogno del'ex prima della Carrarese: «Spero in una rete al Dei Marmi»

ANCONA Domenica non sarà una partita come le altre per Antonio Energe. Il prodotto del vivaio del Napoli, infatti, è il grande ex di Carrarese-Ancona. Nella stagione 2022/23 è stato un'autentica bestia nera per i biancorossi: il 29 novembre scorso fu proprio lui a sbloccare, al 59' di gioco, il match dello Stadio dei Marmi (poi vinto dai gialloblù 2-0, ndr), mentre nella gara di ritorno al Del Conero, in data 1 aprile 2023, segnò la rete del momentaneo 2-2 al minuto 44 (la sfida terminò 3-3, ndr). Dopo due anni in Toscana, durante l'ultima sessione di mercato il fantasista campano ha scelto di sposare il progetto dell'Ancona approdando nel capoluogo marchigiano e prendendosi la maglia numero 10. Energe ha presentato la sfida parlando del suo periodo nella città dei marmi.

«Partita emozionante»

«A Carrara sono stato molto bene, sia con la società che con i tifosi.

Ancora oggi ricevo messaggi da alcuni di loro, quindi per me quella di domenica sarà una partita importante ed emozionante. Dopo aver giocato in Serie D con l'Afragolese, la Carrarese è stata la mia prima esperienza tra i professionisti. In quei 2 anni sono cresciuto molto sia sull'aspetto tecnico-tattico che come calciatore e uomo. Quest'anno spero di fare ancora meglio. Miglior allenatore avuto? Se devo fare un nome dico Totò Di Natale, è lui che mi ha portato a Carrara. E' stato un attaccante straordinario, mi ha insegnato diversi trucchi del mestiere». Sulla scelta di accettare la corte dell'Ancona, l'attaccante si esprime così: «Sono rimasto molto affascinato dall'Ancona, soprattutto nella gara di ritorno dello scorso campionato giocata al Del Conero. Spero di segnare contro la Carrarese per bilanciare le due reti segnate contro l'Ancona nella scorsa stagione».

«Il primo gol non si scorda»

Le due squadre sono trascinate dai rispettivi bomber, Capello e Spagnoli. Energe presenta la punta gialloblù e la paragona a quella dorica: «Capello è un giocatore tuttofare, che fa assist ma segna anche tantissime reti, viene a prendere palla incontro e va in profondità. Spagnoli, invece, è un bomber puro, oltre ad essere fortissimo tecnicamente». Sulla prima rete in maglia biancorossa, quella al Nespoli contro l'Olbia, Energe non nasconde l'emozione: «Il primo gol in una squadra non si scorda mai, è valso la vittoria quindi l'emozione è ancora maggiore. Ringrazio Cioffi che mi ha servito un assist fantastico».

«Sogno la doppietta»

Da ex di turno, Energe presenta i marmiferi: «La Carrarese è una squadra molto difficile da battere, soprattutto in casa. E' una squadra che crea molto e lascia pochi spazi. Dobbiamo riuscire a sfruttarli nel migliore dei modi. I loro tifosi sono stupendi, supportano sempre anche nei periodi più negativi. Secondo me ci sarà parecchio pubblico, è stata creata una squadra di vertice quindi nella piazza si respira entusiasmo. Mi aspetto un'accoglienza positiva, non credo che riceverò fischi. Doppietta o un gol all'andata e uno al ritorno? Sogno di segnare una doppietta domenica, poi al ritorno si vedrà». Infine, il numero 10 parla del momento dell'Ancona: «Il nostro morale è alto. Abbiamo giocato una buona partita contro la Vis, dove meritavamo di più. La prestazione è stata ottima, penso che siano stati gli episodi a determinare il risultato. E' un momento così. Ora vogliamo andare a Carrara per vincere. Match winner escludendo me? Dico Cioffi».