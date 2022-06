Trent'anni dalla storica promozione dell'Ancona in Serie A: un libro per aiutare l'ospedale Salesi

ANCONA- Ecco il video celebrativo, realizzato dalla Vecchia Guardia, inerente la festa per il trentennale della prima storica Serie A dell’Ancona che si è tenuta lo scorso 7 giugno nel capoluogo. Attraverso il contributo di ognuno dei protagonisti di quella storia cavalcata, a cominciare dal tecnico Vincenzo Guerini e dal capitano Massimo Gadda, l’obiettivo è quello di sensibilizzare tutta la tifoseria a partecipare all’iniziativa benefica a favore della Fondazione Salesi Onlus e dell’Associazione Patronesse che da anni operano all’Ospedaletto. Sarà infatti possibile far del bene prenotando lo speciale libro, sempre ad opera della Vecchia Guardia, sull’indimenticabile impresa sportiva nei seguenti punti vendita: Maxi Bar di via Maggini, Computer New File di corso Carlo Alberto, Bar del Pinocchio e Tabaccheria Art Glamour di via Torresi.

Trent'anni dall'Ancona promossa in Serie A: il video

