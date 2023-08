ANCONA Lorenzo Peli è pronto a diventare un calciatore dell’Ancona. L’esterno offensivo di destra classe 2000 dell’Atalanta, reduce dalla seconda parte di stagione a Pontedera (13 presenze e 4 gol), colmerà l’esigenza dei dorici di inserire un tassello che possa offrire le stesse garanzie di Martina sull’altro fronte.

Attacante aggiunto

Peli nasce addirittura come ala destra in un tridente offensivo poi, con il tempo, finisce per ricoprire tutti i ruoli della corsia laterale alternandosi come terzino o come centrocampista. Nel suo passato, oltre alla C con Como, Novara e Pontedera, anche dodici apparizioni in B con Reggina e con gli stessi lariani. Arriverà all’ombra del Conero con la formula del prestito per poi far ritorno alla base di Zingonia a fine campionato. Una vera e propria operazione lampo, emersa e conclusa in poche ore, condotta dal ds Francesco Micciola e dall’entourage del calciatore. Chiaro che, in questo senso, la trattativa per lo scambio con il Potenza tra il terzino destro Gyamfi (‘96) e il centrale biancorosso Camigliano, restio al trasferimento in Basilicata (‘94), va considerata arenata.

Domani visite e firma

Iter compresso e accelerato per mettere il giocatore subito a disposizione del tecnico Donadel. Già dall’allenamento di domani pomeriggio (ore 18) al Dorico. Peli è atteso in mattinata - sempre di domani - nel capoluogo dove sosterrà le visite mediche. Al termine, se non ci saranno intoppi, firma e annuncio prima di aggregarsi ai compagni. A livello di accordo è tutto fatto con il calciatore di Seriate che sarà già arruolabile in vista dell’amichevole di sabato (ore 17, costo 5 euro sul circuito CiaoTickets) al Bonolis di Teramo con il Monterosi. A proposito di test, si attendono anche conferme ufficiali circa l’allenamento congiunto del 22 (o 23) agosto che dovrebbe disputarsi in Emilia, sul campo del Corticella, tra Ancona e Trento.

Rolfini blindato

Per quanto riguarda l’ex attaccante (e capocannoniere) dell’Ancona Alex Rolfini (‘96), ora in forza al Vicenza, nella giornata di ieri si è registrato un importante sviluppo da Vicenza. Il club veneto avrebbe tolto da ogni voce di mercato il Cobra “blindandolo” e aprendo, di conseguenza, al rinnovo contrattuale. L’Ancona (tra le potenziali pretendenti), a onor del vero, non ha mai chiesto ufficialmente la punta di Portomaggiore - 18 gol in biancorosso nel 2021-2022 - seppur nelle scorse settimane qualche timido sondaggio da parte di Micciola si sarebbe registrato. Restano quindici giorni per un innesto in avanti tenendo conto che la società non vuole sforare i 23 slot totali in rosa.

Uscite da valutare

Da non tralasciare, a tal proposito, anche il discorso relativo alle uscite. In attacco ha richieste il giovane Andrea Mattioli (‘01) ma, soprattutto per quanto fatto vedere in amichevole, non c’è la volontà da parte del club di farlo partire. Allo stesso modo di Petrella (‘93) che, al netto degli estimatori, rappresenta un valore assoluto importante per la Lega Pro. Chi potrebbe salutare è il giovane Luca Lombardi (‘02) ma offerte concrete, al momento, non ci sono state. A proposito di baby, in Spezia-Venezia di Coppa Italia ieri sera tra i liguri convocato il giovane attaccante anconetano classe 2005 Pietro Candelari.