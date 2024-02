Addio al direttore Enzo Nucifora: è morto a 78 anni nella sua San Benedetto. Nelle Marche un passato tra Samb e Ancona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Lutto nel mondo del calcio. E' morto oggi (6 febbraio) a causa di un brutto male, a 78 anni all'Hospice di San Benedetto del Tronto il direttore Enzo Nucifora. Messinese di nascita, nel 1981 con la Samb di Sonetti e Zoboletti ottenne la prima di otto promozioni in carriera (nella circostanza in Serie B). Nel '98-'99 fu direttore sportivo, seppur per pochi mesi, nell'Ancona di mister Claguna (poi esonerato a beneficio di Bruno Giordano)

La carriera

Dopo le esperienze con Chieti e Samb, ha militato anche con Messina, Avellino, Atletico Catania, Barletta, Gualdo e Martina. Nel 2015 fu assolto con formula piena dalle accuse di calcioscommesse. I funerali mercoledì alle 15.30 alla chiesa della Marina di San Benedetto del Tronto.