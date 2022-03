Morto William Hurt, l'attore premio Oscar per «Il bacio della donna ragno» aveva 71 anni

William Hurt, grande attore vincitore dell'Oscar nel 1986 per 'Il bacio della donna ragno' è morto oggi, a 71 anni, per cause naturali. Lo conferma a Variety l'amico Gerry Byrne.

Hurt fu nominato al premio Oscar per quattro volte nel corso della sua lunga carriera, ottenendo due nomination come miglior attore per "Dentro la notizia - Broadcast News" e "Figlio di un dio minore" e come attore non protagonista in "A History of Violence".

Ultimo aggiornamento: 22:32

