È stata presentata ieri nella sede comunale di Ancona, alla presenza dell’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini, la stagione concertistica d’autunno degli Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona. Dal presidente dell’Associazione Fabrizio Ferretti e, in video, dal direttore artistico Guido Barbieri (colpito dal Covid in quel di Trapani) sono stati enunciati gli appuntamenti compresi tra ottobre e dicembre (quattro concerti più un’anteprima), nel nuovo indirizzo seguito di descrivere non più la stagione a cavallo di due anni, ma di legarla all’anno solare in corso. Sarà dunque possibile abbonarsi solo ai concerti che cadono in questo 2023, mentre per gli altri concerti del 2024 si forniranno le opportune informazioni entro l’anno. I concerti vengono ospitati nelle sedi del Teatro Sperimentale, del Teatro delle Muse e dell’Auditorium “O. Tamburi” della Mole Vanvitelliana, con l’orario fissato alle ore 20.30 per gli infrasettimanali, alle 18 per la domenica.

Il leit motiv

Il motivo conduttore del programma in essere, realizzato in collaborazione con la Form-Orchestra Regionale delle Marche e con Marche Concerti, è “La rosa dei venti” (Il suono dei fiati e della voce): i fiati, ovvero gli strumenti a fiato dell’orchestra, divisi in legni e ottoni, e la voce umana hanno dunque un particolare ruolo, già in questa prima uscita. Si comincia in realtà con un’anteprima fuori programma, giovedì 5 ottobre alle ore 21 presso il Chiostro convento di Sant’Agostino a San Ginesio, con il tradizionale concerto che il celebre violoncellista Mario Brunello tiene ogni anno a San Ginesio il giorno che inaugura la settimana di masterclass e di visite per il territorio del progetto regionale “I suoni dei borghi”. In coppia con lui la pianista Maria Semeraro. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (prenotazioneamicimusica@gmail.com). Veniamo ora ai quattro concerti di stagione. L’apertura è domenica 15 ottobre all’Auditorium della Mole, con un rilevante ensemble di fiati, il Quintetto di fiati di Santa Cecilia (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno), composto dalle prime parti dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del Concertgebouw di Amsterdam. Un programma piacevole, il loro, che spazia da Rossini a Beethoven, da Rota a Gershwin Giovedì 9 novembre allo Sperimentale si chiude il ciclo, apertosi prima della pandemia, delle Sonate per violoncello e pianoforte di Beethoven: ne sono protagonisti Francesco Dillon al violoncello e Emanuele Torquati al pianoforte. Un concerto fuori dagli schemi è quello di domenica 26 novembre sempre allo Sperimentale, affidato al talento e all’estro di due singolari concertisti, il clarinettista Gabriele Mirabassi e il fisarmonicista Simone Zanchini, pronti a produrre insieme un’affascinante alchimia musicale con brani di varia estrazione.

La chiusura

La chiusura di prammatica è con il Concerto di Natale alle Muse di Ancona, mercoledì 20 dicembre, che vede una stella del violino, Francesca Dego, ospite per la prima volta degli Amici della Musica, con il maestro Michele Spotti alla guida dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana (in programma Schubert, Mozart e Beethoven, con la sua celebre “Settima”).