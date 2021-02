Vittoria Ceretti a Sanremo 2021: la super modella bresciana co-conduttrice del festival

La supermodella Vittoria Ceretti, origini bresciane, sarà co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo. Lo annuncia Amadeus, direttore e conduttore artistico.

«La kermesse - spiega Amadeus - si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent'anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. E' apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021».

Nata a Brescia nel 1998, Vittoria Ceretti ha iniziato la sua carriera da supermodella partecipando al concorso Elite Model Look nel 2012. Poi l'esordio in passerella con Dolce & Gabbana e centinaia di di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per maison come Chanel, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton e Givenchy.

