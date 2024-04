Can Yaman e Francesca Chillemi tornano insieme in Viola come il mare 2: nuovi personaggi e tante sorprese. Le anticipazioni

Un ritorno imminente. Complice il passaggio su Netflix e il finale aperto della prima stagione, l'attesa è alta. Da mercoledì 24 aprile, su Mediaset Infinity, per la prima volta e gratuitamente, sono disponibili in anteprima assoluta le prime tre puntate della nuova stagione di "Viola come il mare", con Francesca Chillemi e Can Yaman. Su Canale 5, le sei puntate della serie che mescola elementi di commedia a casi polizieschi, andranno in onda in prima serata da venerdì 3 maggio. E nello stesso giorno, su Mediaset Infinity, saranno visibili, sempre in anteprima gratuita, le ultime tre puntate della serie.

Le anticipazioni



In Viola come il mare 2, ambientata in una Palermo dai mille colori, la giornalista investigativa di Sicilia Web News Viola Vitale (interpretata da Chillemi) cerca di fare pace con la sua malattia, mentre proseguono i battibecchi amorosi con Francesco Demir (Yaman), ispettore di polizia e suo vicino di casa. Tra i due la tensione, tra gelosie e tira e molla, era palpabile già nella prima stagione. Nel frattempo, in redazione arrivano un nuovo capo e nuovi colleghi, e in questura, un nuovo pubblico ministero. Personaggi che movimenteranno molto le vite di Viola e Francesco. La giornalista non abbandonerà le ricerche del papà.

La prima stagione

Vitale dopo essersi sempre occupata di comunicazione di moda, si trasferisce da Parigi a Palermo, sua città natale, per cercare il padre che non ha mai conosciuto.

Viola ha una peculiarità, attraverso la sinestesia riesce a percepire i sentimenti delle persone che associa a dei colori. Una volta giunta a Palermo, inizia a lavorare per una redazione web come giornalista di cronaca nera, dove conosce l'ispettore capo di polizia Demir, un uomo con un grande talento investigativo ma una scarsa fiducia nel genere umano. I due iniziano a lavorare fianco a fianco sui casi di omicidio: Viola lavora come giornalista, mentre Francesco lavora come poliziotto.

La serie è creata da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, diretta da Francesco Vicario nella prima stagione e da Alexis Sweet nella seconda stagione e prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI.

Gli ascolti

Viola Come il Mare 2 andrà in onda in prima serata su Canale 5 da venerdì 3 maggio. La prima stagione esordì interessando 3.403.000 spettatori, pari al 20.4% di share, e chiuse a 2.828.000 (16.5%). La media finale fu di 2.853.000 e il 17%.