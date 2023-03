MACERATA - Macerata stregata da Can Yaman. L’attore e modello turno è stato accolto ieri mattina in piazza Vittorio Veneto da una pioggia di selfie, abbracci e sorrisi. C’erano decine di fans in delirio ad attenderlo e applaudirlo. L’attore ha incontrato nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti gli studenti delle classi quinte dell’Ite “Gentili” nell’ambito del progetto benefico “Break the wall tour” organizzato dall’associazione “Can Yaman For Children” e patrocinato dall’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma, un centro di eccellenza internazionale.

I fondi raccolti saranno devoluti proprio alla struttura capitolina, che ha bisogno di un aiuto concreto che la renda più ospitale e adeguata ad accogliere ed aiutare i ragazzi nel loro processo di crescita e superamento delle difficoltà. Obiettivo del tour è quello di “Abbattere il muro” del silenzio e della solitudine dietro il quale si sono nascosti i giovani per fuggire al loro disagio.

Il confronto che genera amore

Durante gli incontri, i ragazzi hanno l’opportunità di confrontarsi con personale medico ed esperti del settore che permettono loro di approfondire le vere necessità e la natura dei loro problemi quotidiani per superarli con consapevolezza e intelligenza. L’attore ieri a Macerata ha dialogato con studentesse e studenti insieme al vice sindaco Francesca D’Alessandro, all’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta, al professore Francesco Pisani, primario di Neuropsichiatria infantile al Policlinico Umberto I di Roma e a Francesco Cirulli e Roberto Macellari, fondatori dell’associazione “Can Yaman for Children”. «L’amore genera amore», ha affermato l’attore raccontando di essere nato da una famiglia che non aveva grandi possibilità economiche, di voler restituire il bene ricevuto e invitando gli studenti a studiare e formarsi, ad essere sempre curiosi «perché conoscere aiuta a superare le difficoltà».

Il sindaco ringrazia l'attore turco Yaman

«Un ringraziamento alla scuola che ha accettato di organizzare un evento di ascolto e confronto con i ragazzi in questo periodo dell’anno scolastico in cui hanno bisogno di sostegno in vista degli esami di maturità – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Un ringraziamento all’attore Can Yaman che ha dimostrato profonda generosità e immensa disponibilità essendo da esempio per tutti. L’Assessorato all’Istruzione ha promosso, in pochissimo tempo, un evento di condivisione tra scuola e istituzioni per dare un segno tangibile, alle nuove generazioni, che ci siamo e che il nostro appoggio sarà massimo e costante».

C’è un ulteriore risvolto. Mentre l’associazione stava lavorando al tour la Turchia, terra d’origine di Can Yaman, è stata sconvolta dal terremoto più devastante di tutta la sua storia. “Can Yaman for Children” ha deciso di devolvere parte dei fondi raccolti a favore di quelle organizzazioni che in Turchia si impegnano ad aiutare psicologicamente i parenti delle vittime del sisma. Non solo Macerata. In serata Can Yaman era atteso come ospite speciale in esclusiva per le Marche al Brahma di Civitanova per promuovere il suo tour e incontrare i giovani.