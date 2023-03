Can Yaman a Macerata per parlare con i giovani di disagio e solitudine. Folla di fan in delirio tra selfie e autografi

MACERATA - Una folla in delirio: fan di tutte le età hanno accolto Can Yaman a Macerata tra richieste di selfie e di autografi. La star internazionale è arrivata nelle Marche per un incontro con gli studenti delle scuole maceratesi: da gennaio l’attore ha dato vita al progetto “Can Yaman – Break the wall tour”, organizzato dall’associazione “Can Yaman for Children”, che si rivolge ai giovani e agli adolescenti e oggi è arrivato nel capoluogo di provincia per presenziare all'incontro nella biblioteca Mozzi Borgetti.

Can Yaman a Macerata, folla in delirio

Obiettivo del tour è di “Abbattere il muro” del silenzio e della solitudine dietro il quale i giovani spesso si nascondono per fuggire al loro disagio. «Un mondo diverso e più inclusivo è possibile, e il loro futuro si costruisce con l’incontro e lo scambio, mai con l’isolamento», il messaggio reale e concreto che Can Yaman vuole portare con Break the wall tour.

Inoltre, mentre l’associazione stava lavorando al tour, la Turchia - terra d’origine di Can Yaman - è stata sconvolta dal terremoto più devastante di tutta la sua storia. Can Yaman for Children ha deciso di devolvere parte dei fondi raccolti a favore di quelle organizzazioni che in Turchia si impegnano ad aiutare psicologicamente i parenti delle vittime del sisma.