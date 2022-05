Diletta Leotta si è fidanzata? Paparazzata con Giacomo Cavalli: ecco chi è il modello che avrebbe preso il posto di Can Yaman

Diletta Leotta esce allo scoperto. L'ex volto di Sky Sport si è fidanzata? Dopo l'addio a Can Yaman la bella Diletta è felice e non lo nasconde. Al centro del gossip da sempre sulla Leotta se ne sono dette molte e si vociferava anche di un addio a Giacomo Cavalli, nonostante i due non avessero neanche confermato la storia, ma le foto smentiscono tutto, o quasi.

Diletta Leotta, ecco chi è la nuova fiamma

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli non si nascondono più: è ufficiale stanno insieme? I due sono stati paparazzati tra le strade di Milano dal settimanale Diva e Donna. Nelle foto si vedono Diletta e Giacomo che passeggiano con un look casual tranquilli. Nessun bacio o abbraccio ma a vederli sembrano felici. La Leotta e Cavalli si frequentano dallo scorso autunno dopo che amici in comune li hanno fatti conoscere. Nessuno dei due ha mai confermato la lison ma d'altronde dopo la sovraesposizioni che le ultime storie della conduttrice (il pugile Daniele Scardina e Can Yaman) hanno avuto forse un po' di privacy è quasi necessaria anche solo per scaramanzia.

Chi è Giacomo Cavalli

Giacomo, classe '93, ha due anni in meno di Diletta è nato a Brescia e ha una laurea in economia e Gestione Aziendale. Figlio del velista Beppe cavalli, giacomo ha iniziato a fare il modello dopo essere stato notato in aereoport da un talent scout vista la sua somiglianza con Simon Nessman. Ora continua a lavorare nel mondo della moda ma il suo sogno è diventare un manager di successo.

