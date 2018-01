Vin Diesel è l'attore di maggior successo al botteghino del 2017

di Giacomo Perra

È Vin Diesel il re degli incassi cinematografici 2017. La star di Fast and Furious comanda infatti la speciale classifica stilata dalla rivista Forbes, che, (anche) per l’anno appena trascorso, ha messo in fila gli attori di maggiore successo al botteghino.Secondo i calcoli del celebre magazine, negli ultimi dodici mesi, i film con Diesel protagonista avrebbero guadagnato la bellezza di 1,6 miliardi di dollari, una cifra superiore a quella fatta racimolare, attraverso le proprie pellicole, da tutti gli altri interpreti più importanti di Hollywood.Dietro l’alter ego di Domic Toretto, nella gruaduatoria Forbes, il secondo posto è appannaggio di un altro “duro” del grande schermo, Dwayne Johnson, capace di arrampicarsi fino a quota 1,5 miliardi e di tenere a distanza la diva di Wonder Woman Gal Gadot, terza con 1,4 miliardi.Fuori dal podio, quarta posizione, invece, per Emma Watson (1,3 miliardi), seguita dal “solito” Johnny Depp (1,1), da Daisy Ridley di Star Wars (1,08), da Tom Holland, interprete di Spiderman (888 milioni), da Chris Pratt (864 milioni), da Chris Hemsworth (845 milioni) e da John Boyega, ultimo della top ten con 815 milioni.