A Urbino una “Pedalata per la vita” con Garko super ospite

URBINO - «Una “Pedalata per la vita”, al tempo del Covid 19 ci sembrava un’ottima occasione per coniugare dei temi a noi cari da sempre come ambiente, solidarietà e divertimento», esordisce il patron dell’iniziativa Vladimiro Riga. E poi rivela «ci sarà anche una ciliegina sulla torta, un testimonial bello e tenebroso come Gabriel Garko». L’attore ed ex modello Gabriel Garko, forse in pochi lo sanno, oltre ad essere un grande amico di “Miro”, ha una passione per la bicicletta.



Qualche anno fa infatti stregò Sarah Ferguson, ex moglie del duca di York, proprio grazie ad una pedalata insieme in terra toscana. Dopo il gossip, andiamo con ordine e sveliamo data, luogo e collaboratori dell’iniziativa. Appuntamento per domani, sabato 5 settembre, alle ore 9 al parcheggio di Borgo Mercatale di Urbino. La manifestazione si avvarrà di preziose collaborazioni come la Outdoor Marche, la Svim e gli accompagnatori e maestri di Mtb della Associazione Pedalo Sicuro di Urbino, E-bike Tour di Urbino. Una Pedalata per la vita, è una manifestazione ciclistica amatoriale non competitiva, che negli ultimi trenta anni vanta un curriculum di tutto rispetto grazie alla partecipazione di famosi testimonial ma soprattutto di tanti cittadini entusiasti. Il percorso, di circa 40 chilometri, sarà da Borgo Mercatale fino ad Urbania e ritorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA