Family Food Fight, anticipazioni terza puntata: arriva Sanda Pandza, la wedding planner dei VIP

Nel terzo appuntamento del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy - giovedì 26 marzo alle 21.15 su Sky Uno - le quattro famiglie superstiti si troveranno a tu per tu con una vera celebrità:Le emozioni che i ricordi, mischiati ai sapori del passato, hanno suscitato finora nelle famiglie di Family Food Fight - l’appuntamento del giovedì sera, su Sky Uno e NOW TV - sembrano già lontane. Adesso, per Benziadi, Magistà, Raviele e Scainelli è il momento di rientrare in cucina per conquistare i palati dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich, gli unici che potranno dare loro una chance e accorciare le distanze dal premio finale di 100.000 euro in gettoni d’oro.Il tema della terza puntata è proprio il giorno del “sì”: il matrimonio è uno dei momenti più importanti per una famiglia e i protagonisti di Family Food Fight saranno chiamati a creare un buffet speciale. Insieme ai giudici ci sarà la famosissimaSolo una famiglia si aggiudicherà il bonus per la seconda prova, una sfida di creatività, velocità e soprattutto di gusto. Chi si salverà e chi, invece andrà al duello finale? Come sempre di fronte ai giudici nulla è scontato e un colpo di scena lo confermerà.