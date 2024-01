Totti ospite a Sanremo? Amadeus prova il colpaccio: «Trattative in corso»

Sanremo 2024, motori caldi. I co-conduttori ci sono, i big anche e poi Giovanni Allievi e Russel Crowe sono pronti per salire sul palco dell'Ariston da superospiti, ma non saranno i soli. Amadeus è al lavoro per mettere in scena il suo quinto Festival da direttore artistico (forse l'ultimo). E ora pare proprio stia preparando un bel colpaccio. Si vocifera infatti che Francesco Totti starebbe per firmare l'accordo.

Sanremo 2024, Amadeus in trattativa con Totti: l'indiscrezione

«Tutto è pronto» – si legge su TvBlog – «O meglio tutto è quasi pronto. La lista dei cantanti in gara c’è. I co conduttori ci sono. Gli ospiti musicali ci sono. Le suggestioni o se preferite i desideri ci sono. Sia che si chiamino Adriano Celentano, sia che abbiano altri nomi.

Fra queste ne sta circolando una, piuttosto insistentemente nelle ultime ore. Quella a cui ci stiamo riferendo ora si chiama Francesco Totti.

Per Totti non sarebbe la prima volta sul palco del teatro Ariston. Ce lo ricordiamo infatti ospite del Festival di Sanremo 2017 diretto e condotto da Carlo Conti, con la collaborazione di Maria De Filippi».

E se il rumors fosse confermato sarebbe un bel colpo per Ama, che riuscirebbe a far salire sul palco dell'Ariston il pupone a una settimana esatta dall'uscita del libro di Ilary Blasi in cui dice che svelerà tutta la verità, "Unica" a parte.