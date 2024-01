Il Teatro Nicola Vaccaj a Tolentino è ancora una volta la casa del musical più amato di sempre, “Grease”. Sono in corso le prove e stasera ci sarà quella generale della Compagnia della Rancia per lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey con la regia di Saverio Marconi e quella associata di Mauro Simone.

Il cult

È una festa travolgente che da 25 anni accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume pop. Un cult intergenerazionale che si rinnova a ogni stagione, è sempre più attuale, amatissimo anche dalle nuove generazioni che si immedesimano in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, dal messaggio inclusivo.

«Tutte le volte con “Grease” – spiega Saverio Marconi - iniziamo da capo ed è bello perché così si dà vita allo spettacolo. Questa volta poi cominciamo in maniera molto forte perché abbiamo nuovi costumi, un casting tutto nuovo composto da giovani, 12 su 19 sono under 25 e molti di loro sono alle prime armi. Sono uno sfruttatore di giovani. È importante poi la concentrazione di tutti, la precisione nel proprio lavoro di tutto il cast e questa è la forza della compagnia. Questa volta, inoltre, non è un riallestimento, ma un lavoro di coppia con Mauro, facendo la regia a quattro mani». «Ci siamo divertiti - aggiunge Mauro Simone - nel ricreare guardando lo spettacolo con gli occhi di oggi. Sono passati tanti anni e la tecnologia è cambiata come quella inerente le luci. E ci siamo prefissi anche di osservare come oggi i giovani possono vedere “Grease”. Abbiamo così sviluppato anche delle relazioni tra i personaggi più attuali, ma rispettando sempre la chiave originale. Stessa cosa è stata fatta per le coreografie».

Il cast

C’è tanta carica nel cast che si rinnova ancora una volta: Sandy ha il volto angelico e la voce travolgente di Eleonora Buccarini, 26 anni di Urbino, diplomata alla Bsmt di Bologna, Danny, irresistibile rubacuori, quello di Tommaso Pieropan, classe 2000, diplomato alla Sdm. Dopo aver collezionato, da febbraio 2022, 108 repliche tutte soul-out, applaudite da 112.000 spettatori, raggiungendo così quota 2.000.000 complessivi dal debutto, “Grease” ripartirà da Tolentino per un nuovo tour che vede già più di 50 repliche e 21 città fino a maggio 2024. Si comincerà domani, con la replica in abbonamento, alle 21,15, nella stagione 2023/24 del Teatro Vaccaj organizzata da Comune, Compagnia della Rancia e Amat. Si proseguirà poi il 27 gennaio, con doppio spettacolo, 17 e 21.15 e il 28, 17, con ben 3 repliche fuori abbonamento, per soddisfare le tantissime richieste arrivate da tutta la regione. A queste si aggiunge una matinée dedicata gli studenti dell’Istituto Filelfo nel segno di una consolidata collaborazione. «Se Tolentino è spesso definita come la “Piccola Broadway italiana” – dicono il sindaco Mauro Sclavi e il vice Alessia Pupo - lo si deve sicuramente a Saverio Marconi, alla Compagnia della Rancia e certamente al musical “Grease” che ormai fa parte del Dna del Vaccaj e della nostra comunità di spettatori».