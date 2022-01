Momento difficile per Tiziano Ferro e Victor Allen: se n’è andato il tanto amato Jake

Il legame era molto forte. Un affetto che non ha mai nascosto e che adesso è ancora più chiaro e visibile. Un duro colpo per Tiziano Ferro. Il cantante italiano, che da anni vive a Los Angeles, ha dovuto dire addio all’amato amico a quattro zampe Jake. Il cane era stato adottato insieme al marito Victor Allen nel 2020, già anziano e con qualche problema di salute. Da anni infatti il 41enne preferisce dare una seconda possibilità nella vita ad animali che hanno passato praticamente tutta l’esistenza dietro le sbarre e nessuno vuole perché ormai molto grandi d’età o con qualche patologia.

Pubblicando sul social una foto in cui appare mentre piange vicino a Jake e allo stesso Victor, Ferro ha scritto su Instagram: “Jake, ti chiamavo ‘il ragazzo con tre cuori’: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA