Le Marche protagoniste nel video di Morandi e Jovanotti, le riprese nel ranch di Valentino con il campione e con Di Liberto del Summer Jamboree

TAVULLIA - Le Marche protagoniste nel video di Gianni Morandi, realizzato in collaborazione con Jovanotti, uscito ieri. Il lancio de “L’Allegria”, la canzone della ripartenza destinata a diventare il tormentone dell’estate, è abbinato a un filmato girato a Tavullia nel ranch di Valentino Rossi dove spicca anche una delle menti del Summer Jamboree, il senigalliese Angelo Di Liberto. In perfetto stile anni ’50 balla insieme ad altre comparse che sembrano uscite proprio dal festival, in programma dal 30 luglio all’8 agosto a Senigallia. Gianni Morandi e Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, hanno inserito proprio come simbolo di rinascita nel video dei ragazzi che ballano il rock ‘n roll. Essendo nelle Marche, ospiti del campione di motociclismo, non potevano non coinvolgere chi sui quei balli ha costruito un festival internazionale. Essendo uscito dopo la vittoria agli Europei di calcio, il video è stato dedicato alla vittoria dell’Italia. Gianni Morandi canta, Jovanotti tiene il ritmo più defilato, Angelo Di Liberto balla insieme alle altre comparse poi alla fine arriva Valentino Rossi con l’anguria e tutti si mettono a mangiarla.

