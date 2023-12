Tapiro d'oro a Vira Carbone dopo la gaffe sui pomp**i: «Stavo solo cercando una parola più delicata di clistere»

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna a Vira Carbone il suo primo Tapiro d’oro dopo la gaffe in diretta tv a “Buongiorno Benessere”. «Certo, allora…pompe, pomp**i…ehm pompine e pompette non servono», ha detto la conduttrice parlando di appendicite con un esperto.

La consegna

«Non ho una dialettica hot. Stavo cercando una parola più delicata di clistere», si giustifica così con Valerio Staffelli Vira Carbone. La conduttrice di Buongiorno benessere ha ricevuto il suo primo tapiro d'oro dopo la gaffe in diretta.

«In una Rai un po’ monopolizzata dalla destra, il suo è l’unico programma rosso… cioè con bollino rosso», scherza l’inviato di Striscia e la conduttrice risponde: «Diciamo che da 11 anni è l’unico programma di medicina con il sorriso - risponde lei -. Abbiamo sorriso un po’ troppo. A me piace molto utilizzare vezzeggiativi. Ora questo Tapiro lo guarderò prima di andare in diretta il sabato mattina, e mi dirò di non usare più diminutivi».