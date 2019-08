Summer Jamboree effetti speciali e tante emozioni per 12 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sempre tanta gente, entusiasmo, colori, tantissima gente. Una meravigliosa festa di 12 giorni, fatta di grande musica, Rock’n’Roll, danze swing, allegria, leggerezza, emozioni, divertimento, sorprese. È stato un Summer Jamboree strabiliante quello che si è appena concluso dopo aver trasformato la città di Senigallia (Marche – AN) nel faro mondiale del Rock and Roll per il 20esimo anno consecutivo.Il primo dato numerico della XX edizione del Summer Jamboree è in percentuale ed è 100. Il 100% di felicità raggiunta e condivisa dalle persone che hanno partecipato al Festival Internazionale di musica e cultura dell’America degli anni ’40 e ’50. In ogni angolo della suggestiva città, nelle vie brulicanti di gioia, in ogni piazza, in ogni scorcio, il sorriso in volto è stato l’outfit più gettonato.Si confermano molto importanti i numeri registrati del Summer Jamboree 20th Anniversary che attestano la capacità di attrarre ed accogliere in sicurezza una media 30/35mila presenze giornaliere in città per un dato più che consolidato di 400.000 presenze in 12 giorni di evento.Tantissimi i sold out registrati a partire dal Burlesque Show che ha visto il Teatro La Fenice in notturna come un ideale scenario anni Venti e Trenta, dove una incredibile raffinata big band, Alex Mendham & His Orchestra feat. The Dunlop Sisters UK, ha saputo ricreare l’atmosfera di una scintillante Hollywood, coronando il sensuale e ironico Burlesque della più ricercata e prestigiosa performer britannica, Miss Betsy Rose UK.Stracolme tutte le serate dei dopo festival alla Rotonda a mare, i Record Hop pomeridiani in spiaggia, e tutte le classi ballo sia quelle gratuite alla Rocca Roveresca e in Piazza Garibaldi che le classi del Summer Jamboree Dance Camp con 21 ballerini campioni del mondo, andate addirittura sold out per 5 giornate su 8 in calendario.