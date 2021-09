Sting avvistato a sorpresa a Venezia per l'omaggio a Ennio Morricone

VENEZIA - C'è anche Sting in laguna. L'ex Police è arrivato ieri, 1 settembre, a sorpresa a Venezia, dove è stato avvistato a cena con il noto flautista internazionale Andrea Griminelli. Il cantante e musicista inglese partecipa infatti stasera, 2 settembre, al gala dinner esclusivo con un concerto live, organizzato da Fenix Entertainment e Bvlgari, che Griminelli tiene in omaggio a Ennio Morricone nel Chiostro di San Nicolò al Lido.

Nel corso della serata Andrea Griminelli, amico e collaboratore storico di Morricone, si esibirà accompagnato da un'orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Diego Basso, proponendo in anteprima alcuni brani del disco «Griminelli plays Morricone», di cui l'evento anticipa l'uscita. L'album, in licenza esclusiva per Fenix Music, conterrà 15 brani del grande compositore Ennio Morricone, per flauto, orchestra e coro, e 5 duetti ai quali hanno partecipato artisti di fama mondiale quali Sting, Zucchero, Nek, Chris Botti e Aida Garifullina.

