C'era una volta Ennio Morricone per la rassegna Castelbellino Arte

CASTELBELLINO - In continuità con l'omaggio reso a Sergio Leone in occasione di Castelbellino Arte 2019 s'inserisce l'evento "C'era una volta Ennio Morricone", curato dall'Associazione Prospettive Magazine. Già un anno fa a Castelbellino si celebrava il genio e il talento di Morricone, che Leone definiva come il più grande sceneggiatore dei suoi film.

Si terrà venerdì 16 ottobre la serata concerto in omaggio al grande compositore, recentemente scomparso, per ricordarne il genio, ma anche lo spirito rivoluzionario.

"Prospettive Magazine" ha ideato un viaggio dentro la sua arte, attraverso l’esecuzione di brani celebri e meno noti al pubblico, introdotti da una spiegazione e un commento dell'esperto Michelangelo Cardinaletti. Sarà anche l'occasione di riaprire al pubblico il Teatro "B. Gigli" di Castelbellino, rimasto chiuso per interventi manutentivi. Per rispetto delle normative anticovid i posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria all'email dell'Assessorato alla Cultura (castelbellinoculturaeturismo@gmail.com).

