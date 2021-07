Stasera in tv su Canale 5 "Grand Hotel": bugie, misteri e verità nascoste sono gli ingredienti della nuova serie spagnola

Stasera in tv su Canale 5, "Grand Hotel", la serie spagnola di successo creata e diretta da Ramon Campos con Yon Gonzalez, Amaia Salamanca, Megan Montaner (Pepa de Il Segreto). Una vera miscela di bugie, misteri e verità nascoste.

Trama

1905, Cantaloa, Spagna. Julio Olmedo è un giovane di umili origini che arriva al Grand Hotel per far visita alla sorella Cristina che vi lavora come manager. Ma giunto a destinazione, Julio scopre che si sono perse le tracce della sorella ormai da più di un mese, da quando fu cacciata dall'albergo perché sospettata di furto. Julio decide scoprire la verità e rimane nell'hotel, dove conosce e si innamora di Alicia, figlia della proprietaria dell'albergo.

