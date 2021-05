Stasera in tv “Dove eravamo rimasti” con Meryl Streep su Rai2: trama e curiosità del film

Stasera su Rai2 andrà in onda il film “Dove eravamo rimasti” con Meryl Streep: la protagonista è Ricki, una donna che ha sacrificato per diventare una rockstar ma ora torna a casa per sistemare le cose con la sua famiglia. Il suo ex marito Pete le ha fatto sapere che la figlia Julie si è separata e sta attraversando un brutto momento ma la donna non ha mai avuto un rapporto definito con la figlia e ora dovrà costruirlo.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Arriva Crudelia, Emma Stone: «Essere se stessi contro ogni... EUROVISION Maneskin all'Eurovision, Damiano negativo al test antidroga.... FACEBOOK “Non fermiamo la musica”: 12 ore di concerti in live... ITALIA UNO Stasera in tv "Le Iene" su Italia 1 alle 21.20: ecco i... RAI UNO Stasera in tv il Commissario Montalbano in “Luna di...

Alber Elbaz, la moda piange l'ex direttore creativo di Lanvin, stroncato a 59 anni dal Covid

Un cast d'eccellenza

Meryl Streep interpreta Ricki ed è diretta dal regista Premio Oscar Jonathan Demme già autore de "Il silenzio degli Innocenti", "Philadelphia" e "Rachel sta per sposarsi" (2008). Ad interpretare la figlia della chitarrista è Mamie Gummer, figlia di Meryl Streep, già vista in "Cake" (2014) e in "The Lifeguard" (2013). Nel cast compare anche il Premio Oscar Kevin Kline e Rick Springfield, visto in diverse serie tv tra cui "Californication", "General Hospital", "Human Target", ricompare sul grande schermo dopo circa 15 anni.



Film di Natale, D'Artagnan in poltrona duella con Santa Claus: tv tra commedie, thriller e drammi

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA