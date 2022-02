Da Ronn Moss a Meryl Streep, Hollywood si trasferisce in Puglia: il Salento è la nuova Beverly Hills

Le colline di Beverly Hills? Roba passata. Le ville a Malibu? Da dimenticare. Le magioni vista Hollywood? Come sopra. Negli ultimi anni il posto glamour dove prendere casa per le star del cinema (e non solo) sembra sia diventato il Sud Italia, precisamente la Puglia. Clima mite, paesaggi spettacolari e cibo ottimo: sono sempre più numerosi i nomi dello showbiz internazionale che si innamorano del tacco del Belpaese e decidono di trasferirvisi almeno qualche mese l'anno.

Ronn Moss e la masseria extralusso

L'ultimo in ordine di data è Ronn Moss, l'indimenticato Ridge di Beautiful, che ha acquistato e ristrutturato Masseria Paretano Nuovo, una struttura del XVIII secolo situata nella valle del Canale di Pirro, vicino Fasano. Il suo colpo di fulmine con la Puglia è avvenuto ormai molti anni fa quando, nel 2012, vi sbarcò per girare alcune puntate di Beautiful. Tra un piatto di orecchiette e una passeggiata tra gli ulivi, Moss rimase talmente incantato da cercare (e trovare) la masseria dei suoi sogni dove, ha annunciato, ora vivrà sei mesi l'anno e ospiterà eventi e matrimoni. «Mettere su casa è una cosa seria, è il mio fidanzamento ufficiale con questa terra meravigliosa, della quale mi innamoro ogni giorno di più». Altro che Brooke e Taylor.

Dalle campagne di Lecce al Salento

Ma in principio fu Helen Mirren, che da anni vive con il marito regista Taylor Hackford a Tiggiamo, in provincia di Lecce. La coppia ha acquistato e ristrutturato la masseria del Cinquecento Matine: una struttura dall'allure principesca (che infatti appartenne ai principi Gallone) con tanto di torre e alte mura. Lì la "castellana" Mirren si dedica a coltivare i prodotti della terra e si cimenta nella gastronomia tipica, tipo le orecchiette fatte in casa proprio come ogni nonna pugliese che si rispetti. La collega Meryl Streep invece è un tipo da mare: stregata dal Salento, l'iconica attrice ha acquistato qualche anno fa una casa in zona Mito, nel cuore del suggestivo Parco naturale Costa di Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.

Il francese Gérard Depardieu è stato invece folgorato da Lecce e ha preso casa nel centro storico, raccontando di «una bellezza accecante, sublime. È magnifica, ci sono case e palazzi storici meravigliosi. La Puglia è una terra che mi dona grande felicità».

Tra meditazione e feste

Un pochino più a nord, a Cisternino, abita la giornalista di moda (e icona fashion) Anna Dello Russo, creative editor di Vogue Giappone: al Messaggero ha raccontato di lavorare in smart working dalla sua tenuta con nove trulli dove c'è sia una connesisone wi-fi sia con la natura e dove si dedica a meditazione e yoga. Ancora non si è trasferita ma, secondo i beninformati, potrebbe farlo a breve: la regina del pop Madonna da qualche anno fa tappa fissa a Borgo Egnazia, vicino Savelletri, dove ha festeggiato la scorsa estate anche il 63esimo compleanno a suon di pizzica salentina e torta a forma di croce.

