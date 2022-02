Prendete carta e penna, ecco le 5 serie tv da tener d'occhio a febbraio 2022

Non è più così semplice districarsi nelle nuove uscite seriali, che ogni mese affollano le varie piattaforme di streaming. Ormai orientarsi tra i nuovi titoli, le stagioni in arrivo di serie di successo, il proliferare di canali on demand ed abbonamenti, scegliere una serie rischia di portare via più tempi che un episodio da guardare.

Ecco che in questo articolo, cerchiamo di fare un po' di "pulizia" nelle uscita mensili, per consigliare 5 titoli da non perdere (speriamo) nel mese in corso.

Ecco le 5 serie tv da tener d'occhio nel mese di febbraio 2022

1. Pam & Tommy. Chi era adolescente o poco più negli anni Novanta, conosce la love story tra Pamela Anderson, la bagnina di Baywatch e Tommy Lee, musicista del gruppo hair metal Mötley Crüe, che agli albori di internet destarono scandalo per un loro filmino amatoriale a luci rosse che finì nel mondo semisconosciuto del web, a loro insaputa. Ecco quell'episodio, oggi punito dalla legge perché ritenuto reato, è il cuore della serie Pam & Tommy, che finisce su Disney+, la piattaforma di streaming che probabilmente sta cercando di ampliare il suo audience di soli bambini.

2. Inventing Anna. Da Bridgerton a Le regole del delitto perfetto, da Grey's Anatomy a Inventing Anna, Shondaland è la fabbrica delle serie tv, scritte e prodotte da Shonda Rhimes, che per Netflix ha realizzato Inventing Anna, tratta ed elaborata da una storia vera, in cui l'attrice Julia Garner (tra i personaggi principali di Ozark) interpreta Anna Delvey, una giovane donna che per anni si è spacciata per una ricca ereditiera di origini tedesche, riuscendo ad ingannare buona parte dell'upper class di New York, facendosi prestare milioni di dollari. Il caso viene fatto emergere da giornalista che ora vuole capire il suo segreto. Ed anche noi, dall'11 febbraio su Netflix.

3. L'indice della paura. Che dire dello scrittore di Robert Harris, da cui sono stati tratti tanti film e serie tv, tra cui L'uomo nell'ombra e L'ufficiale e la spia, e da cui è tratta la miniserie thriller con protagonista un attore di cui, in verità negli ultimi anni si erano perse le tracce. Si tratta di Josh Hartnett, protagonista de L’indice della paura, che racconta le vicende del dottor Alex Hoffman, uno scienziato e genio informatico, in grado di manipolare i mercati finanziari, basandosi sull’indice di volatilità. Ma qualcuno si introduce nella sua casa, dando inizio a un vero e proprio incubo più grande di lui. Dal 18 febbraio su Sky e Now.

4. L'Amica Geniale. E' la serie di qualità di punta di mamma Rai, che affronta la terza stagione della serie tratta dal super best-seller di Elena Ferrante. In questi otto episodi le due amiche, Elena e Lila si trovano negli anni Settanta, ormai sono donne, l'una è una donna emancipata e scrittrice di successo, l'altra si batte in una vita fatta di molestie e salari bassi da operaia, entrambe vivono e si scontrano con le tensioni e le contraddizioni della loro epoca e della loro storia d'amicizia.

5. Scissione. Ben Stiller, dirige una nuova serie per Apple TV+ (dal 18 febbraio) in cui Adam Scott, uno degli interpreti di Big Little Lies è Mark Scout, alla guida di un team di impiegati in una società sperimentale, Lumen Industries, in cui i ricordi professionali e personali sono scissi, isolati in modo che non possano danneggiare la produttività di una persona. Titolo molto interessante, che possia su un cast di tutto rispetto, tra cui Patricia Arquette, John Turturro e Christopher Walken.

