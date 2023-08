ANCONA Raccolta differenziata di carta e cartone, bene ma non benissimo. Bene perché i marchigiani hanno ben introiettato la pratica quotidiana di raccolta differenziata che, per quanto riguarda carta e cartone, è superiore alla media nazionale. Non benissimo, perché la quantità in assoluto è in calo. Non servono drammmatizzazioni eccessive, ma giova ripetere che la rifiuto è una risorsa e che una corretta pratica di raccolta differenziata giova all’ambiente e all’economia. I dati sulla raccolta differenziata di carta e cartone sono stati diffusi nel tradizionale report annuale di Comieco, il consorzio nazionale di recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica, che è giunto alla ventottesima edizione.



La raccolta complessiva



Nel 2022 nelle Marche la raccolta complessiva ha raggiunto le 104mila tonnellate, un dato che è in calo del 4% rispetto all’anno precedente. Un calo, peraltro, generalizzato in tutta Italia e che viene ascritto al generale calo dei consumi che determina, ovviamente, un calo dei rifiuti prodotti. Spiegano i tecnici di Comieco, infatti, che questo risultato si inserisce in un contesto complicato, considerando un generalizzato calo dei consumi e, in particolare, di beni alimentari, legato all’innalzamento dei costi energetici e delle materie prime con evidenti effetti sui tassi d’inflazione- e una conseguente riduzione della produzione di rifiuti.

Comieco



È quanto emerge anche nel commento di Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco: «I numeri, sebbene riportino un segno negativo (-4.900 ton), non devono ingannare perché la raccolta differenziata di carta e cartone rimane un’attività consolidata e praticata quotidianamente. In termini di media pro-capite, infatti, ogni cittadino delle Marche ha differenziato e avviato a riciclo 69,8 kg di carta e cartone, un risultato nettamente superiore rispetto alla media nazionale (pari a 61,5 kg/ab)».

Disaggregando i dati peraltro emerge quanto ci siano ancora differenze abissali all’interno della regione: in provincia di Pesaro, infatti, la media di raccolta differenziata di carta e carone si attesta sui 96 chili per abitante; in provincia di Fermo si ferma a 58,4 chili pro capite. Comieco ha gestito nelle Marche l’avvio a riciclo di quasi 58mila tonnellate di carta e cartone, pari al 55% della raccolta complessiva. Ai 206 comuni convenzionati sono stati corrisposti corrispettivi per oltre 5 milioni di euro.