Sanremo, gli ascolti della prima serata: quasi 11 milioni e oltre il 62% di share. «Mai così bene dal 1995»

Grande risultato per la prima serata di Sanremo 2023: il debutto del Festival ha totalizzato il 62,4% di share, con 10 milioni e 757 mila spettatori. Numeri ancora più alti rispetto alla prima serata del 2022, di quasi otto punti percentuali: un risultato assolutamente enorme per la kermesse diretta da Amadeus con Gianni Morandi, e che ieri aveva Chiara Ferragni come co-conduttrice. Per trovare un dato più alto occorre risalire a 28 anni fa: nel 1995 il Festival targato Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi nella prima serata fece registrare il 65,1%.

Sanremo, boom di ascolti per la prima serata

La prima serata del Festival è stata vista da 10.757.000 spettatori con il 62,4% di share. Nella prima parte, dalle 21.18 alle 23.44, 14.170.000 spettatori con il 61,7% di share. La seconda parte, dalle 23.48 all'1.40, ha ottenuto 6.296.000 spettatori con il 64,7% di share. L'anno scorso gli ascolti della prima serata dell'Amadeus ter erano stati, nella prima parte, di 13.805.000 spettatori con il 54.5% e, nella seconda, di 6.412.000 spettatori con il 55.4% di share, con un ascolto medio di 10.911.000 spettatori e il 54.7% di share.

Fuortes: dato straordinario

«È un dato straordinario che non si vedeva da oltre 25 anni e tra i più alti dell'intera storia del Festival di Sanremo». Così l'Amministratore Delegato della Rai Carlo Fuortes commenta il risultato record della prima serata del Festival di Sanremo 2023. «Il mio grazie - prosegue Fuortes - va al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha nobilitato con la sua presenza il debutto di questa edizione richiamandoci ai valori fondanti della nostra Costituzione e a Roberto Benigni che se ne è fatto magistrale interprete. E grazie ad Amadeus e a tutta la squadra Rai per aver regalato al Paese una grande pagina di tv e di passione civile».