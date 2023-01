Sanremo 2023, Checco Zalone verso il ritorno: il comico convinto al bis dal pressing di Amadeus

Checco Zalone ospite a Sanremo anche nel 2023? Dopo l'esordio nella passata edizione, il comico sarebbe pronto al bis, convinto dal pressing di Amadeus, sempre alla ricerca di una spalla dopo il forfait di Fiorello. Secondo l'anticipazione del Messaggero, il ritorno sarebbe ormai cosa fatta e mancherebbe solo l'ufficialità.

Sanremo, chi sono gli ospiti

Amadeus avrebbe corteggiato Checco Zalone per mesi e dopo qualche tentennamento sarebbe riuscito a ottenere il «sì». Lo scorso anno lo showman barese si è esibito in un'unica serata, proponendo diversi sketch comici con retrogusto critico, che hanno conquistato il pubblico. E adesso Amadeus spera che lo show di Zalone possa essere spalmato su più serate. Sul palco ci sarà anche la campionessa di sci Sofia Goggia, l'imprenditrice Chiara Ferragni, la giornalista Francesca Fagnani e Gianni Morandi, che accompagnerà Ama in ognuna delle serate.

Ma il sogno del padrone di casa resta un altro: quello di riuscire a riportare a Sanremo Vasco Rossi, a distanza di diciott’anni dall’ospitata del 2005 al Festival di Paolo Bonolis. Amadeus corteggia il rocker di Zocca sin dal suo primo Festival, senza successo.