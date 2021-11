Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi con Amadeus? La rivelazione bomba (e Fiorello non ci sarà)

«Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus sul palco di Sanremo 2022», è l'indiscrezione 'bomba' lanciata dal settimanale 'Chi'. Il magazine pubblica una rivelazione sulla co-conduzione al femminile del festival e fa il nome della conduttrice Mediaset che recentemente ha deciso di stare lontana dalla televisione per un po' di tempo.

Alessia Marcuzzi al Festival di Sanremo?

Secondo 'Chi', Marcuzzi sarebbe sempre più vicina al ruolo di co-conduttrice di Sanremo 2022. Ecco cosa è trapelato dalle indiscrezioni sulla 72esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sembra che ci siano da definire solo i dettagli della sua partecipazione e, se così fosse, sarebbe un ritorno in grande stile per la conduttrice che nella sua carriera ha già affiancato Amadeus in occasione di due Festivalbar. Marcuzzi ha esordito in Rai nel 1994 prima di passare ai canali Mediaset, dove è rimasta per più di 25 anni.

Il Festival di Sanremo, le indiscrezioni

Per la carriera della 49enne sarebbe una svolta salire sul palco dell'Ariston. Dopo "Le Iene", Marcuzzi ha deciso di prendersi una pausa e di dedicarsi alla famiglia. Intanto Amadeus lavora alla sua terza edizione consecutiva come conduttore e direttore artistico. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini questa volta al suo fianco come “spalla comica” non ci sarà Fiorello, ma potrebbe esserci Roberto Benigni.

