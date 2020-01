Sanremo 2020, Amadeus: «Mara Venier condurrà con me la serata finale»

F

Ultimo aggiornamento: 16:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ai nastri partenza dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai1 . Se sui cantanti sappiamo ormai quasi tutto, mancano ancora i nomi delle donne che affiancheranno Amadeus durante le serate della 70ma edizione del Festival.LEGGI ANCHE:Ospite telefonico della prima puntata di "Chiamate Mara 3131", il programma radiofonico di Mara Venier in onda da oggi su Radio 2, il direttore artistico del, Amades, ha ufficialmente chiesto a Mara Venier di affiancarlo nella conduzione della serata finale. «Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala - ha detto Amadeus - Ti voglio vicino a me quella sera, sei la donna che amano tutti, non ti voglio solo seduta in prima fila». Una proposta incredibile che la Venier ha accettato con gioia e con ironia: «Senza tacchi, ma ci sarò. Sono onorata!».La doemnica successiva la venier tornerà sul palco dell'Aistone per la puntat tradizionale di Domenica In speciale Sanremo con tutti i cantanti.