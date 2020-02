Sanremo 2020, Fiorello gavettone in diretta ad Amadeus. Poi lui s'infuria: «Cosa vuoi?»

Ultimo aggiornamento: 22:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorello spiazza ancora una volta il pubblico dell'Ariston. Dopo l'ingresso in versione, torna sul palco per cantare la Canzone di Sanremo, ma prima sorprende tutti con uno scherzo in diretta. Fa un gavettone ad Amadeus che scoppia a ridere. A "rovinare" la festa, una voce da dietro le quinte che chiama ripetutamente Amadeus. «», domanda alterato il conduttore. Si tratta di un autore che voleva avvertirlo del collegamento con la sala stampa.LEGGI ANCHE:«Cosa vuoi? Mi chiama più di mia madre», domanda alterato il conduttore. Si tratta di un autore che voleva avvertirlo del collegamento con la sala stampa.Poi, l'esilarante monologo di Fiorello: «E poi i fiori. Anche agli uomini vanno dati i fiori, sennò c'è del fiorismo. Hai superato il 52 per cento, devi andare col Pd, ne hanno bisogno».