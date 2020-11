Il rapper sambenedettese Mudimbi presenta il video di “Parlami”

SAN BENEDETTO - «Ho voluto puntare la lente di ingrandimento su quanto possa rivelarsi abissale la differenza tra la realtà oggettiva e la realtà soggettiva». Lo ha confessato il rapper sambenedettese Mudimbi alla presentazione del video di “Parlami” dove l’artista dà vita al brano esplicandone perfettamente i temi e le sensazioni, raccontando il dramma di un amore messo in crisi da profonde inquietudini. «Questo video – ha precisato – racconta di un viaggio attraverso l’immaginazione e la visione distorta del protagonista, fermo in auto ad un semaforo rosso, in attesa di una luce verde che sembrerebbe non arrivare mai».

Mudimbi è tornato e in grande stile, dimostrando di avere le idee ben chiare non solo come musicista ma anche come regista, scrivendo e dirigendo lui stesso i propri videoclip con la sua casa di produzione Banana: ne è l’esempio il video di “Parlami”, già visibile al link https://youtu.be/KAweGegzpBM. «Il protagonista di “Parlami” vive questi momenti di attesa dilaniato da rabbia e dolore, sbraitando fino allo sfinimento – ha accentuato – Si ritrova poi di nuovo seduto in auto, dove tutto è cominciato, come se nulla fosse mai accaduto, ma non è così». “Parlami” è già in rotazione radiofonica e accompagna l’uscita del nuovo album “Miguel” (distribuito da Artist First), arrivato a due anni di distanza dal precedente lavoro in studio.

In quest’album, nato da un percorso di sperimentazione, oltre che dei testi, l’artista si è occupato per la prima volta anche della produzione e dell’arrangiamento; il tutto è stato realizzato con il solo utilizzo della sua voce, senza l’ausilio di strumenti. «Non sapendo suonare, ma volendo concretizzare le idee che avevo in testa – ha confidato – Ho dovuto arrangiarmi usando l’unico strumento che so padroneggiare, la mia voce, per creare tutti i suoni». Partendo dalla versione grezza realizzata dall’artista, la produzione è poi stata rifinita in studio con i Fire Flowerz. «“Miguel” è il seguito del mio precedente disco “Michel” in un’altra forma – ha affermato a proposito del progetto –. Nato dalla sperimentazione, mi è servito per mettere a frutto quello che ho imparato dall’uscita del precedente album, facendo tesoro di quelle che invece sono sempre state le mie caratteristiche come musicista». “Miguel” è già disponibile in streaming, digitale e in versione fisica autografata al link https://mudimbi.lnk.to/Miguel. L’album è stato anticipato dall’uscita dai quattro singoli “Je suis désolé”, “O.M.P.”, “El matador” e “Ballo”. Mudimbi, all’anagrafe Michel Mudimbi, di origini italo-congolesi, nasce a San Benedetto del Tronto e dal 2000 si appassiona al rap: nel 2013 pubblica il brano “Supercalifrigida” che ottiene un ottimo riscontro radiofonico.

Il primo ep, “M”, composto da cinque brani, esce nel 2014 e nel marzo 2017 fa il suo debutto nel mercato discografico con il suo primo disco “Michel” e, l’anno successivo, viene scelto per prendere parte a Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte con “Il mago”, incluso in una nuova versione del disco, pubblicata da Warner Music. Lo stesso anno Mudimbi torna indipendente e inizia a lavorare al nuovo album e crea una casa di produzione video, dal nome Banana.

