Il rapper sambenettese Mudimbi torna con il nuovo album “Miguel”

SAN BENEDETTO - «Ricordo che stavo uscendo per un appuntamento di lavoro quando, con la maniglia della porta già in mano, ho iniziato a canticchiare le parole. Ho chiamato chi mi stava aspettando e gli ho detto che dovevamo rimandare l’appuntamento perché l’ispirazione era venuta a farmi visita». È il primo commento di Mudimbi al nuovo singolo “Je suis désolé” pubblicato venerdì 23 ottobre che anticipa il nuovo album “Miguel”, atteso il 6 novembre.

Sono passati due anni dall’ultimo album e dunque Mudimbi è pronto a tornare con il nuovo album “Miguel” che è già disponibile in pre-save e pre-order al link https://mudimbi.lnk.to/Miguel_Pre. Intanto il rapper ha deciso di premiare l’attesa dei fan con il regalo del nuovo singolo “Je suis désolé” distribuito da Artist First e che farà parte dell’album. «Si è davvero scritta da sola e prodotta da sola, in poche ore – ha accennato –. E, ironia della sorte, l’appuntamento a cui dovevo andare è uno degli eventi di cui parlo nella canzone stessa».

In questo brano l’artista ironizza sulle dinamiche di un mondo che ci vuole in un certo modo, e ci tira da una parte e dall’altra: così, attraverso la raffinata formula francese, trova un modo per smarcarsi da ogni aspettativa ed essere solo se stesso. Il brano è disponibile in streaming e digitale al link https://mudimbi.lnk.to/JeSuisDesole.

Mudimbi, all’anagrafe Michel Mudimbi, di origini italo-congolesi, nasce a San Benedetto del Tronto. Dal 2000 si appassiona al rap e nel 2013 pubblica il brano “Supercalifrigida” che ottiene un ottimo riscontro radiofonico. Il primo ep, “M”, composto da 5 brani, esce nel 2014. Nel marzo 2017 fa il suo debutto nel mercato discografico con il suo primo disco, “Michel” e, l’anno successivo, viene scelto per prendere parte a Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte con la traccia “Il mago”, incluso in una nuova versione del disco, pubblicata da Warner Music. Lo stesso anno torna indipendente ed inizia a lavorare al nuovo album. Nel mentre crea una casa di produzione video, dal nome Banana con cui scrive e dirige video per il proprio progetto e, in seguito, per altri. Prima di fare l’artista, Mubindi ha fatto vari lavori nella sua San Benedetto. La madre Giovanna Mosca gli è sempre stata vicina. «Ho fatto di tutto e ho lavorato molto – ha affermato l’artista – Sono stato nel campo del commercio, ho fatto l’elettricista, il tipografo, il meccanico per ben dieci anni ma non mi rendeva felice, mestieri che mi hanno però forgiato e grazie ai quali oggi sono consapevole dei problemi della vita».

