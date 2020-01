Salmo, arriva l'annuncio: «Non vado a Sanremo 2020, sarei a disagio»

Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro

. Queste le parole dette da Salmo in una Instagram story sul suo profilo ufficiale. Insomma, il rapper, atteso come super ospite, non sarà a Sanremo 2020. Era molto attesa la sua esibizione sul palco dell'Ariston, ma il forfait è arrivato via social.

Ultimo aggiornamento: 17:26

Salmo non ci sarà al festival di Sanremo 2020. L'annuncio ufficiale è arrivato sui social. «Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante. Voglio ringraziare Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio» ha spiegato il cantante su Instagram in alcune stories.