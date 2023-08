Salmo: «Ho avuto un serio problema di salute, mezzo collasso. Devo fermarmi»

Salmo ha detto stop. Il rapper, dopo l'ultimo concerto di Ferragosto al Red Valley festival di Olbia ha spiegato i motivi per il quale ha deciso di fermarsi. «Ieri ho avuto un mezzo collasso, Il corpo mi sta chiedendo di fermarmi». Sono queste le parole che Salmo ha scritto a corredo di uno dei suoi ultimi post pubblicati sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Salmo

Salmo ha raccontato ai suoi fan di aver preteso troppo dal suo corpo quest'estate: tra singoli, concerti in giro per l'Europa e impegni nei festival estivi. «Devo dire che l’ultimo mese è stato devastante - ha scritto Salmo a corredo del post Instagram -.

Tra video, concerti, 30 punti di sutura, 2 giri di antibiotico, cali di pressione, laringite e febbre non so come ho fatto a stare in piedi. Al red valley dovevo fare solo un dj set ma non potevo non cantare, mi avete aspettato fino alle 3 e 30».

Poi, ha concluso: «Ve lo dovevo. Il problema è che ora ho un serio problema alla gola».

Ora che il suo corpo ha presentato le conseguenze di tanto sforzo, il rapper ha deciso di fermarsi per riprendersi e per questo motivo sono state annullate le tappe rimanenti del suo tour estivo. «Mi spiace per questo imprevisto - ha aggiunto Salmo nelle sue Instagram stories -. Mi fermo un paio di giorni per riprendermi. I biglietti saranno rimborsati. Grazie di cuore».