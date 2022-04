I sali del Mar Morto alleati della bellezza e della salute, sono utili contro la cellulite e la ritenzione idrica

ANCONA - Con la primavera è tempo di depurarsi. Per il corpo, tra le specialità di sempre, ci sono i sali del Mar Morto, preziosi alleati per la nostra bellezza e per la nostra salute. Famosissimi anche se non tutti sanno i grandi benefici di cui sono portatori. Ne faceva uso anche la splendida Cleopatra nei momenti di relax. Si tratta di sali provenienti dal Mar Morto, un bacino naturale le cui acque vantano un’alta concentrazione di sale, circa 8 volte superiore a quella degli oceani, e di minerali dalle doti curative, che sono utilizzati anche in cosmetici e in vari prodotti per la cura del viso e del corpo.



I componenti

Queste sostanze contengono il 27% di sale a fronte della consueta concentrazione di circa il 3%: una presenza resa possibile anche dai minerali tra cui il cloruro di magnesio, il magnesio, il potassio, il calcio, il sodio e il bromo. Tutti elementi importanti per il nostro organismo. Il potassio, per esempio, stimola il rinnovamento cellulare, il calcio protegge i tessuti, il sodio svolge un’azione antiage, il bromo rilassa i muscoli mentre il cloruro di magnesio ha effetti positivi sulla pelle. Da questo mix di componenti, deriva la bontà di questi sali. Anzitutto, la loro azione si svolge grazie al meccanismo che si chiama osmosi inversa che permette al corpo di espellere, attraverso i pori, liquidi e sostanze di scarto assorbendo, al tempo stesso, i minerali di cui sono ricchi. Tra i benefici più significativi di questi sali ci sono la capacità di eliminare le cellule morte con un effetto peeling che promuove l’ossigenazione e il rinnovamento della pelle, d’ idratare la pelle e remineralizzare le pelli secche e mature. Ma i sali riducono anche le infezioni e le infiammazioni come dermatiti, eczemi, rivitalizzano la pelle e stimolano la microcircolazione senza contare l’azione disinfiammante sui muscoli.



L’azione d’urto

Questi prodotti sono molto utili contro la cellulite e la ritenzione idrica. Tutto questo perché agiscono localmente con un’azione drenante e stimolante della circolazione, legata, naturalmente, a tutti i componenti: l’elevata concentrazione di magnesio e potassio e degli altri oligo elementi è in grado di penetrare in profondità sino al derma con effetto detox e ossigenando i tessuti. La pelle si libera così dall’eccesso di liquidi e ,quindi, migliora il sistema linfatico e circolatorio. Tra l’altro, se si combinano questi sali con i bendaggi, il loro effetto verrà ottimizzato con risultati già dopo i primi trattamenti. I bendaggi, infatti, consentono un maggior assorbimento dei sali e un’azione drenante grazie alla pressione esercitata dalla loro applicazione.



Come usarli

Ci sono vari modi per usarli. Per esempio, c’è il bagno con i sali, da soli o abbinati ad oli essenziali, oppure c’è il pediluvio per attenuare i gonfiori e la pesantezza di piedi e caviglie. Ma anche lo scrub viso e corpo per avere una pelle morbida ma può anche essere usato come ingrediente di lozioni idratanti e rassodanti.

