Non chiamatele cover, si tratta di uno spettacolo originale e coinvolgente che ha raccolto standing ovation e sold out in Italia e in Europa. Si tratta di “Queen at the Opera”, lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei leggendari Queen, che sarà nelle Marche con due tappe che vanno verso il tutto esaurito. Primo appuntamento, oggi, venerdì 29 marzo al Teatro delle Muse di Ancona, alle 21; il secondo è invece in programma sabato 6 aprile, sempre alle 21, al PalaRiviera di San Benedetto del Tronto.



Il felice connubio



“Queen at the Opera” è un tributo ai Queen che combina musica sinfonica e rock, la delicatezza degli archi con i riff della chitarra elettrica. Tutto impreziosito da un coinvolgente visual show. Classici senza tempo come “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites The Dust”, “Who Wants To Live Forever” sono interpretati da un ensemble di trenta professionisti. Prodotto da DuncanEventi, “Queen At The Opera” nasce da un’idea del produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti. Nel cast spiccano le voci di Luca Marconi, legato a “Queen at the Opera” sin dall’esordio e già nel cast di spettacoli come "Notre Dame de Paris" e "Mimi è una civetta”; di Federica Morra, cantante, attrice e performer formatasi alla American Musical and Dramatic Academy e di Francesco Montori, entrambi con importanti esperienze nei musical a livello internazionale. E ancora, il soprano Giada Sabellico, a proprio agio nella lirica come nel rock, che nello spettacolo interpreta brani eseguiti da Montserrat Caballé con Freddie Mercury; Alessandro Marchi, acrobata della voce con alle spalle musical quali "Hair" e "A Christmas Carol"; Luana Fraccalvieri, talentuosa vocalist passata anche dal palco televisivo di “Amici”. Impossibile non ricordare poi il contributo del direttore Piero Gallo, a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali.